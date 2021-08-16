На Тернопольщине пропала мать с двумя детьми
В с. Белая, что под Тернополем, исчезла 27-летняя мать с двумя сыновьями, в возрасте 6 и 10 лет
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области, пишет RegioNews.
Пропавшую женщину зовут Ольга Онищук. Ее сыновей - Александр и Михаил. Они вечером, 15 августа, вышли из дома и не вернулись. Сейчас об их местопребывании ничего неизвестно.
Напомним, в г. Сарны Ровенской области 2 августа в 22:00 исчез 4-летний мальчик прямо посреди улицы.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Гибель Павлова: что это было и какие последствия получат Вилкул, Кривой Рог и ОПЗЖ
Борьба "днепропетровских" за Харьков. Зачем Кирилл Тимошенко стал VIP-агитатором Терехова