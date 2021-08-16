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16 августа 2021, 13:24 93

На Тернопольщине пропала мать с двумя детьми

16 августа 2021, 13:24 93
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Фото из открытых источников
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В с. Белая, что под Тернополем, исчезла 27-летняя мать с двумя сыновьями, в возрасте 6 и 10 лет

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области, пишет RegioNews.

Пропавшую женщину зовут Ольга Онищук. Ее сыновей - Александр и Михаил. Они вечером, 15 августа, вышли из дома и не вернулись. Сейчас об их местопребывании ничего неизвестно.

Напомним, в г. Сарны Ровенской области 2 августа в 22:00 исчез 4-летний мальчик прямо посреди улицы.

Украина криминал полиция Тернополь Тернопольская область

 
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