На Тернопільщині зникла мати з двома дітьми
У с. Біла, що під Тернополем, зникла 27-річна мати з двома синами, віком 6 та 10 років
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області, пише RegioNews.
Зниклу жінку звуть Ольга Онищук. Її синів - Олександр та Михайло. Вони ввечері, 15 серпня, вийшли з дому та не повернулись. Нині про їхнє місцеперебування нічого невідомо.
Нагадаємо, у м. Сарни Рівненської області 2 серпня о 22:00 зник 4-річний хлопчик просто посеред вулиці.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Боротьба "дніпропетровських" за Харків. Навіщо Кирило Тимошенко став VIP-агітатором Терехова
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"