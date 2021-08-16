На Тернопільщині зникла мати з двома дітьми

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У с. Біла, що під Тернополем, зникла 27-річна мати з двома синами, віком 6 та 10 років

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області, пише RegioNews.

Зниклу жінку звуть Ольга Онищук. Її синів - Олександр та Михайло. Вони ввечері, 15 серпня, вийшли з дому та не повернулись. Нині про їхнє місцеперебування нічого невідомо.

Нагадаємо, у м. Сарни Рівненської області 2 серпня о 22:00 зник 4-річний хлопчик просто посеред вулиці.