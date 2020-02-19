Тернопольский облсовет рассмотрит вопрос о напряжении из-за эвакуации из Китая
Как сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский облсовет, украинцев, прибывших из Китая, планируют разместить в селе Конопковка Теребовлянского района в санатории "Медоборы".
Вчера, 18 февраля, председатель областного совета Виктор Овчарук подписал распоряжение о проведении ХІІІ сессии областного совета. Заседание состоится сегодня в 11 часов в помещении конференцзала Тернопольского облсовета по требованию представителей разных депутатских фракций.
Учитывая предложение уполномоченных представителей депутатских фракций, на рассмотрение сессии вынесен вопрос о напряженной ситуации, которая складывается в Тернопольской области из-за информации относительно намерений правительства Украины разместить эвакуированных из Китая.
О необходимости провести сессию сообщал на своей странице в facebook первый заместитель председателя Тернопольской ОС Василий Деревляный.
"Учитывая ситуацию, которая сложилась в связи с эвакуацией из Китая граждан Украины в нашу область в неприспособленный частный санаторий "Медоборы", фракции Тернопольского областного совета обратились к председателю ОС с требованием о безотлагательном созыве сессии для обсуждения крайне важной и опасной для жителей области и Западной Украины ситуации в целом", - говорится в сообщении.
По информации заместителя, председатель Тернопольской ОГА Игорь Сопель и владелец санатория "Медоборы" дали согласие на принятие эвакуированных людей.
"17 февраля Государственная авиационная служба в телефонном режиме обращалась к руководству аэропорта о возможности принятия самолета с эвакуированными, на что получила обоснованный отказ. Также есть непроверенная информация о поиске помещения для поселения 300-500 нацгвардейцев на территории области. Вместе мы должны защитить общину области", - отмечает Деревляный.
В социальных сетях жители области призывают выходить на протесты, вести круглосуточное дежурство, создать блок-посты и перекрывать дороги.
Напомним, вчера в Тернопольской области происходили массовые протесты, чтобы не допустить поселения эвакуированных из Китая украинцев на территории области.
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