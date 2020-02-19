Тернопольский облсовет рассмотрит вопрос о напряжении из-за эвакуации из Китая

Сегодня, 19 февраля, в Тернополе на заседании сессии областного совета рассмотрят вопрос размещения на территории области приблизительно 100 человек, эвакуированных из Китая

Фото с сайта terminovo

Сегодня, 19 февраля, в Тернополе на заседании сессии областного совета рассмотрят вопрос размещения на территории области приблизительно 100 человек, эвакуированных из Китая

Как сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский облсовет, украинцев, прибывших из Китая, планируют разместить в селе Конопковка Теребовлянского района в санатории "Медоборы".

Вчера, 18 февраля, председатель областного совета Виктор Овчарук подписал распоряжение о проведении ХІІІ сессии областного совета. Заседание состоится сегодня в 11 часов в помещении конференцзала Тернопольского облсовета по требованию представителей разных депутатских фракций.

Учитывая предложение уполномоченных представителей депутатских фракций, на рассмотрение сессии вынесен вопрос о напряженной ситуации, которая складывается в Тернопольской области из-за информации относительно намерений правительства Украины разместить эвакуированных из Китая.

О необходимости провести сессию сообщал на своей странице в facebook первый заместитель председателя Тернопольской ОС Василий Деревляный.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась в связи с эвакуацией из Китая граждан Украины в нашу область в неприспособленный частный санаторий "Медоборы", фракции Тернопольского областного совета обратились к председателю ОС с требованием о безотлагательном созыве сессии для обсуждения крайне важной и опасной для жителей области и Западной Украины ситуации в целом", - говорится в сообщении.

По информации заместителя, председатель Тернопольской ОГА Игорь Сопель и владелец санатория "Медоборы" дали согласие на принятие эвакуированных людей.

"17 февраля Государственная авиационная служба в телефонном режиме обращалась к руководству аэропорта о возможности принятия самолета с эвакуированными, на что получила обоснованный отказ. Также есть непроверенная информация о поиске помещения для поселения 300-500 нацгвардейцев на территории области. Вместе мы должны защитить общину области", - отмечает Деревляный.

В социальных сетях жители области призывают выходить на протесты, вести круглосуточное дежурство, создать блок-посты и перекрывать дороги.

Напомним, вчера в Тернопольской области происходили массовые протесты, чтобы не допустить поселения эвакуированных из Китая украинцев на территории области.