Кривавий удар по Сумах: окупанти скинули чотири КАБи, є загиблий і руйнування

Фото: Сумська ОВА

Росіяни вдарили чотирма КАБами по Сумах, є загиблий, зруйновано та пошкоджено 20 будинків

Про це повідомили в Сумської ОВА, передає RegioNews .

"Чотири керовані авіабомби ворог спрямував по цивільній інфраструктурі Сум. На жаль, поблизу одного з місць влучання загинув цивільний чоловік. У момент удару він їхав автомобілем. Його особу встановлюють", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пошкоджені та зруйновані близько 20 приватних житлових будинків, а також об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними ОВА, попередньо, поранених немає. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, що 10 серпня російські війська менш ніж за 12 годин вдруге завдали удару по Сумах керованими авіаційними бомбами. Під повторну атаку потрапила околиця міста, де зазнав значних пошкоджень приватний сектор.