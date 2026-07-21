Фото: ГСЧС

В ночь на 21 июля в результате атаки российских беспилотников в Сумах был полностью уничтожен торговый центр "Эпицентр" площадью более 23 тысяч м²

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.

Пожар возник из-за вражеского удара около 22:30 в одном из торговых отделов. Из-за угрозы повторных ударов и постоянной опасности спасатели долго не могли начать тушение, в результате чего огонь полностью уничтожил здание. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Сейчас подразделения ГСЧС продолжают работать на месте происшествия.

ТЦ функционировал с ноября 2014 года. Компания заявила о поддержке работников, потерявших рабочие места, и поблагодарила спасателей.

Всего с начала полномасштабной войны это уже девятый полностью уничтоженный ТЦ сети в разных регионах Украины. Еще 14 объектов получили повреждения, один остается в оккупации. Также разрушен логистический хаб в Киевской области.

Напомним, как только спасатели начинали тушение ТЦ "Эпицентр", враг нанес повторные удары – во время одного из них был уничтожен служебный автомобиль ГСЧС и еще один поврежден.