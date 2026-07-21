Фото: ДСНС

У ніч на 21 липня внаслідок атаки російських безпілотників у Сумах був повністю знищений торговий центр "Епіцентр" площею понад 23 тисячі м²

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу компанії.

Пожежа виникла через ворожий удар близько 22:30 в одному з торгових відділів. Через загрозу повторних ударів та постійну небезпеку рятувальники тривалий час не могли розпочати гасіння, внаслідок чого вогонь повністю знищив будівлю. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Наразі підрозділи ДСНС продовжують працювати на місці події.

ТЦ функціонував із листопада 2014 року. Компанія заявила про підтримку працівників, які втратили робочі місця, та подякувала рятувальникам.

Загалом від початку повномасштабної війни це вже дев’ятий повністю знищений ТЦ мережі у різних регіонах України. Ще 14 об’єктів зазнали пошкоджень, один залишається в окупаці. Також зруйнований логістичний хаб на Київщині.

Нагадаємо, щойно рятувальники розпочинали гасіння ТЦ "Епіцентр", ворог завдавав повторних ударів – під час одного з них був знищений службовий автомобіль ДСНС та ще один пошкоджений.