Обстрелы Херсона: 9 пострадавших, враг целит по детям и спасателям

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Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии 6 человек получили травмы.

В Херсоне в результате артиллерийских обстрелов и атаки с помощью дрона пострадали три местных жителя.

В Приозерном FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль – ранение получила находившаяся внутри женщина.

Но недалеко от поселка Большая Александровка, во время проведения гуманитарного разминирования, из-за подрыва взрывоопасного предмета получили травм двое сотрудников ГСЧС.

Кроме того, повреждения получили частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, служебный и легковой автотранспорт.

Позже стало известно, что около 11:00 в Херсоне российские военные сбросили взрывчатку во двор. Снаряд взорвался в нескольких метрах от места, где находились 34-летняя мама и трое ее детей 3-х, 6-ти и 13-ти лет. Семья госпитализирована с минно-взрывными травмами и острой реакцией на стресс.

С учетом пострадавших детей количество раненых увеличилось до девяти.

Напомним, что 26 июня 2026 года российская армия обстреливала населенные пункты Херсона ствольной артиллерией, дронами разного типа. Совершила также авиаудары.