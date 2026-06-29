Обстрелы Херсона: 9 пострадавших, враг целит по детям и спасателям
29 июня российская армия обстреливала населенные пункты Херсона ствольной артиллерией, минометным оружием и дронами разного типа
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .
При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии 6 человек получили травмы.
В Херсоне в результате артиллерийских обстрелов и атаки с помощью дрона пострадали три местных жителя.
В Приозерном FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль – ранение получила находившаяся внутри женщина.
Но недалеко от поселка Большая Александровка, во время проведения гуманитарного разминирования, из-за подрыва взрывоопасного предмета получили травм двое сотрудников ГСЧС.
Кроме того, повреждения получили частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, служебный и легковой автотранспорт.
Позже стало известно, что около 11:00 в Херсоне российские военные сбросили взрывчатку во двор. Снаряд взорвался в нескольких метрах от места, где находились 34-летняя мама и трое ее детей 3-х, 6-ти и 13-ти лет. Семья госпитализирована с минно-взрывными травмами и острой реакцией на стресс.
С учетом пострадавших детей количество раненых увеличилось до девяти.
Напомним, что 26 июня 2026 года российская армия обстреливала населенные пункты Херсона ствольной артиллерией, дронами разного типа. Совершила также авиаудары.