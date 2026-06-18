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18 червня 2026, 17:59

Удар по Сумщині: горіли склади із сірковмісними речовинами

18 червня 2026, 17:59
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Фото ілюстративне/ДСНС
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На околиці Сумської громади після удару російських авіабомб 18 червня загорілися складські приміщення, де зберігалися залишки сірковмісних речовин

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки виникла пожежа на складах. Наразі відповідні служби контролюють ситуацію та запевняють, що безпосередньої загрози для населення немає.

Водночас мешканців Бездрицької, Верхньосироватської та Краснопільської громад закликали дотримуватися запобіжних заходів.

"Фахівці закликають мешканців зачинити вікна та, за можливості, обмежити перебування на відкритому повітрі. Може відчуватися запах сірки", — зазначив Григоров.

На місці події працюють працівники лабораторного центру, які проводять необхідні заміри якості повітря та моніторять ситуацію.

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські війська обстріляли 24 населені пункти Сумської області.

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