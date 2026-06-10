Обломки сбитого "Шахеда" упали на поезд в Сумах: детали от Укрзализныци

Фото: Facebook/Укрзализныця

Об этом сообщает АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

Во время воздушной атаки "Шахед" был сбит над зданием вокзала, после чего его обломки упали на пассажирский поезд №143 сообщением Сумы – Рахов.

В результате падения обломков произошло возгорание крыши последнего вагона.

В момент инцидента пассажиры и поездная бригада находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.

Пожар ликвидирован. Несмотря на последствия атаки, поезд продолжил движение по маршруту с задержкой около пяти часов. Железнодорожники трудятся над тем, чтобы сократить отставание от графика.

Как известно, ранее RegioNews сообщал, что в Сумах во время посадки пассажиров на поезд на железнодорожной платформе упал российский беспилотник типа "Шахед".

Напомним, в ночь на 10 июня враг атаковал Украину 207 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 13 локациях.