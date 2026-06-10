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10 июня 2026, 18:27

Обломки сбитого "Шахеда" упали на поезд в Сумах: детали от Укрзализныци

10 июня 2026, 18:27
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Фото: Facebook/Укрзализныця
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В Сумах российские войска атаковали территорию железнодорожного вокзала ударным беспилотником

Об этом сообщает АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

Во время воздушной атаки "Шахед" был сбит над зданием вокзала, после чего его обломки упали на пассажирский поезд №143 сообщением Сумы – Рахов.

В результате падения обломков произошло возгорание крыши последнего вагона.

В момент инцидента пассажиры и поездная бригада находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.

Пожар ликвидирован. Несмотря на последствия атаки, поезд продолжил движение по маршруту с задержкой около пяти часов. Железнодорожники трудятся над тем, чтобы сократить отставание от графика.

Как известно, ранее RegioNews сообщал, что в Сумах во время посадки пассажиров на поезд на железнодорожной платформе упал российский беспилотник типа "Шахед".

Напомним, в ночь на 10 июня враг атаковал Украину 207 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 13 локациях.

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Сумы война атака шахед Укрзализныця поезд пассажиры
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