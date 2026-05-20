За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 21 населенному пункту области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак один человек погиб, еще шесть получили ранения, среди них – ребенок.

В поселке Шевченково погибла 75-летняя женщина, также пострадали женщины 38, 53 и 57 лет. В селе Сподобовка ранения получила 52-летняя женщина, в селе Светличное - 48-летний мужчина. В Харькове пострадала 16-летняя девушка.

По данным властей, враг атаковал Харьковщину разными типами вооружения, в частности БПЛА типа "Герань-2", "Молния", FPV-дронами и беспилотниками неустановленного типа.

В Харькове зафиксированы удары по Новобаварскому и Холодногорскому районам.

В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Харькове, а также в ряде районов области – в частности жилые дома, административные здания, складские помещения, транспорт, интернатное учреждение и железнодорожная инфраструктура.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 20 мая ударили беспилотником по Харькову. В Новобаварском районе пострадала 16-летняя девушка. У нее острая реакция на стресс.