Последствия обстрелов в Конотопе. Фото: Семенихин

В ночь на 20 мая Сумская область оказалась под массированным ударом российских беспилотников. Вражеские БпЛА попали в жилые секторы в Конотопской и Шосткинской громадах

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров и городской голова Артем Семенихин, передает RegioNews.

В результате ночного удара в Конотопе разрушена часть многоэтажки. Под завалами разрушенных конструкций дома могут находиться люди.

Сейчас известно о по меньшей мере шести пострадавших в Конотопе, информация еще уточняется.

Продолжается ликвидация последствий атак. Также проводится эвакуация людей из поврежденных и близлежащих домов.

Напомним, в ночь на 20 мая российские войска совершили очередную атаку на Днепр. Два человека погибли, шестеро – получили ранения.