20 мая 2026, 08:57

В ГСЧС показали последствия ночного обстрела Конотопа: травмированы 8 человек

Фото: ГСЧС
Российские войска ночью 20 мая нанесли удар по городу Конотоп на Сумщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

По предварительным данным, в результате атаки травмированы восемь человек.

Под прицелом врага оказались жилые дома и здание местного краеведческого музея. В результате прилетов вспыхнули пожары. Спасатели ГСЧС работали одновременно на пяти разных локациях, разбирая завалы и укрощая огонь.

Самые серьезные разрушения получил многоквартирный дом. В результате прямого попадания в многоэтажке разрушено перекрытие со второго по четвертый этаж. Во время проведения поисково-спасательной операции бойцы ГСЧС спасли из-под завалов трех человек.

Из-за угрозы повторных атак работы временно приостанавливались. Сейчас все очаги горения ликвидированы.

Напомним, в ночь на 20 мая Сумская область оказалась под массированным ударом российских беспилотников. Вражеские БпЛА попали в жилые сектора в Конотопской и Шосткинской громадах.

