На Львовщине ребенок за рулем скутера попал в ДТП: есть пострадавший
В субботу, 2 мая, около 16:30 в селе Станимир Перемышлянского общества произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних
Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает RegioNews.
Отмечается, что 12-летний водитель электроскутера Cross не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.
В результате ДТП травмы получил пассажир – 13-летний житель села Давыдов. Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение больницы "Охматдет". Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Полиция призывает родителей внимательнее контролировать досуг детей и напоминать им правила безопасности на дороге.
Напомним, 1 мая на трассе во Львовской области столкнулись два автомобиля Hyundai Ioniq 5 и BMW 530. В результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей, мужчины 39 и 59 лет соответственно. Также травмы получили 48-летний пассажир Hyundai и 47-летняя пассажирка BMW. Все пострадавшие госпитализированы.