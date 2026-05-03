На Львовщине ребенок за рулем скутера попал в ДТП: есть пострадавший

Иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу, 2 мая, около 16:30 в селе Станимир Перемышлянского общества произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает RegioNews.

Отмечается, что 12-летний водитель электроскутера Cross не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В результате ДТП травмы получил пассажир – 13-летний житель села Давыдов. Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение больницы "Охматдет". Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полиция призывает родителей внимательнее контролировать досуг детей и напоминать им правила безопасности на дороге.

Напомним, 1 мая на трассе во Львовской области столкнулись два автомобиля Hyundai Ioniq 5 и BMW 530. В результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей, мужчины 39 и 59 лет соответственно. Также травмы получили 48-летний пассажир Hyundai и 47-летняя пассажирка BMW. Все пострадавшие госпитализированы.