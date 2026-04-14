Наслідки обстрілів Сумщини: пошкоджені будинки та гімназія, є жертви
Протягом доби російські війська 48 разів обстріляли 31 населений пункт Сумської області. Загалом зафіксовано 121 вибух від ударів авіабомбами, дронами, артилерією та мінометами
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Внаслідок атак є жертви та значні руйнування:
- Глухівська громада: ворожий безпілотник влучив у вантажівку – загинув 39-річний чоловік. Також пошкоджена вантажівка служби доставки.
- Білопільська громада: через влучання дрона в автівку отримав поранення 40-річний чоловік.
- Шосткинська громада: пошкоджені 11 багатоповерхівок та 4 нежитлові будівлі.
- Сумська громада: пошкоджені адмінбудівля та цивільне авто.
- Миколаївська громада: під удар потрапили гімназія (сталася пожежа), приватний будинок і господарча споруда.
- Бездрицька громада: пошкоджені два вантажні автомобілі.
- Великописарівська громада: один приватний будинок знищений, ще чотири пошкоджені.
- Боромлянська та Краснопільська громади: пошкоджені приватні будинки.
Правоохоронці задокументували наслідки ворожих обстрілів.
Нагадаємо, 13 квітня Краматорськ на Донеччині зазнав масованої атаки російських БпЛА. Отримали поранення щонайменше три людини.
