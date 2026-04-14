В понедельник, 13 апреля, российские военные попали дроном по грузовику в Глуховской громаде

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

В результате атаки погиб водитель, 39-летний мужчина.

"Российский беспилотник попал в транспорт на дороге в Глуховской громаде. Автомобиль загорелся – шансов спастись не было", – говорится в сообщении.

Напомним, 13 апреля Краматорск на Донетчине подвергся массированной атаке российских БпЛА. Получили ранения не менее трех человек.