Россияне атаковали дроном грузовик в Сумской области: водитель погиб
В понедельник, 13 апреля, российские военные попали дроном по грузовику в Глуховской громаде
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
В результате атаки погиб водитель, 39-летний мужчина.
"Российский беспилотник попал в транспорт на дороге в Глуховской громаде. Автомобиль загорелся – шансов спастись не было", – говорится в сообщении.
Напомним, 13 апреля Краматорск на Донетчине подвергся массированной атаке российских БпЛА. Получили ранения не менее трех человек.
