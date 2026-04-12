На Сумщині чоловік підпалив авто військових, бо "так сказав ШІ"

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

У травні минулого року чоловік шукав "підробіток", щоб погасити кредити. Тоді він домовився через інтернет із невідомою особою про виконання підпалів. Впродовж травня–червня 2025 року обвинувачений здійснив два підпали автомобілів. За кожен він отримав близько 500 доларів США на криптогаманець.

Правоохоронці затримали чоловіка, коли він намагався вчинити ще один підпал. На суді він заявив, що визнає провину, але нібито діяв за вказівками штучного інтелекту.

Суд призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

