12 квітня 2026, 14:15

На Сумщині чоловік підпалив авто військових, бо "так сказав ШІ"

Фото з відкритих джерел
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області ухвалив вирок місцевому жителю. Чоловік підпалив автомобілі, які використовують військові

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У травні минулого року чоловік шукав "підробіток", щоб погасити кредити. Тоді він домовився через інтернет із невідомою особою про виконання підпалів. Впродовж травня–червня 2025 року обвинувачений здійснив два підпали автомобілів. За кожен він отримав близько 500 доларів США на криптогаманець.

Правоохоронці затримали чоловіка, коли він намагався вчинити ще один підпал. На суді він заявив, що визнає провину, але нібито діяв за вказівками штучного інтелекту.

Суд призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали жінку, яка підпалила дві автівки. Зловмисниці повідомили про підозру. Їй загрожує до 10 років тюрми.

підпал суд Сумська область
