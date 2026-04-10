"Пропавшие" жены для отсрочки: на Сумщине раскрыли судейско-адвокатскую схему

Фото: ГБР

В Сумской области разоблачили судью и адвоката, которые помогали мужчинам получить отсрочку

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, к схеме причастны судьи Конотопского горрайонного суда Сумской области, адвокаты и другие лица.

По материалам дела мужчины призывного возраста обращались к адвокатам, которые во взаимодействии с отдельными судьями якобы помогали создавать формальные основания для получения отсрочки и выезда за границу.

Следствие установило, что в суд подавались заявления об исчезновении жен и якобы самостоятельное воспитание малолетних детей. На самом деле, женщины не исчезали и проживали вместе с семьями.

В одном из эпизодов мужчина заявил о выезде жены в Финляндию и потере связи с ней. Чтобы дело попало к "нужному" судье, адвокат, по данным следствия, несколько раз отозвал и повторно подавал заявление.

После получения решения суда мужчина обратился в территориальный центр комплектования и получил отсрочку. Впоследствии во время проверки ГБР установило, что жена фактически не исчезала, а супруги проживали вместе.

По оперативной информации, такой схемой могли воспользоваться около 100 человек. Также проверяется причастность отдельных военнослужащих.

Во время обысков по местам проживания и работы фигурантов изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и материалы дел.

Судьям, адвокату и гражданскому лицу сообщено о подозрении по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины, совершенное группой лиц.

