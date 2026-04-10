10 апреля 2026, 13:27

"Пропавшие" жены для отсрочки: на Сумщине раскрыли судейско-адвокатскую схему

Фото: ГБР
В Сумской области разоблачили судью и адвоката, которые помогали мужчинам получить отсрочку

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, к схеме причастны судьи Конотопского горрайонного суда Сумской области, адвокаты и другие лица.

По материалам дела мужчины призывного возраста обращались к адвокатам, которые во взаимодействии с отдельными судьями якобы помогали создавать формальные основания для получения отсрочки и выезда за границу.

Следствие установило, что в суд подавались заявления об исчезновении жен и якобы самостоятельное воспитание малолетних детей. На самом деле, женщины не исчезали и проживали вместе с семьями.

В одном из эпизодов мужчина заявил о выезде жены в Финляндию и потере связи с ней. Чтобы дело попало к "нужному" судье, адвокат, по данным следствия, несколько раз отозвал и повторно подавал заявление.

После получения решения суда мужчина обратился в территориальный центр комплектования и получил отсрочку. Впоследствии во время проверки ГБР установило, что жена фактически не исчезала, а супруги проживали вместе.

По оперативной информации, такой схемой могли воспользоваться около 100 человек. Также проверяется причастность отдельных военнослужащих.

Во время обысков по местам проживания и работы фигурантов изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и материалы дел.

Судьям, адвокату и гражданскому лицу сообщено о подозрении по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины, совершенное группой лиц.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили злоумышленников, наладивших канал незаконного выезда мужчин за границу в обход ограничений во время военного положения. Известно о по меньшей мере 26 человек, которые воспользовались схемой.

На Днепропетровщине разоблачили дельцов, переправлявших мужчин за границу
10 апреля 2026, 11:58
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
На Волыни поставщик электроэнергии "заработал" лишние десятки тысяч: как это произошло
10 апреля 2026, 14:20
На Полтавщине автомобиль влетел в забор: двое пассажиров в больнице
10 апреля 2026, 13:42
На Прикарпатье делец заработал сотни тысяч гривен на платной парковке
10 апреля 2026, 13:15
Дроны атаковали порт в Одесской области: поврежден резервуар с маслом
10 апреля 2026, 12:58
Спецоперация на Запорожском направлении: поражены ключевые объекты ПВО РФ
10 апреля 2026, 12:49
Скандальная приватизация во Львове: Суд отменил сделку с компанией отца главы ОВА
10 апреля 2026, 12:36
На Кировоградщине поезд протаранил легковушку на железнодорожном переезде
10 апреля 2026, 12:14
На Днепропетровщине разоблачили дельцов, переправлявших мужчин за границу
10 апреля 2026, 11:58
Требовал у военного $7000 за "решение вопроса": в Виннице задержали адвоката
10 апреля 2026, 11:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
