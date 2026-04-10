"Зниклі" дружини для відстрочки: викрито суддівсько-адвокатську схему на Сумщині

На Сумщині викрили суддю та адвоката, які допомагали чоловікам отримати відстрочку

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, до схеми причетні судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області, адвокати та інші особи.

За матеріалами справи, чоловіки призовного віку зверталися до адвокатів, які у взаємодії з окремими суддями нібито допомагали створювати формальні підстави для отримання відстрочки та виїзду за кордон.

Слідство встановило, що до суду подавалися заяви про "зникнення дружин" і нібито самостійне виховання малолітніх дітей. Насправді жінки не зникали та проживали разом із родинами.

В одному з епізодів чоловік заявив про виїзд дружини до Фінляндії та втрату зв'язку з нею. Щоб справа потрапила до "потрібного" судді, адвокат, за даними слідства, кілька разів відкликав і повторно подавав заяву.

Після отримання рішення суду чоловік звернувся до територіального центру комплектування та отримав відстрочку. Згодом під час перевірки ДБР встановило, що дружина фактично не зникала, а подружжя проживало разом.

За оперативною інформацією, такою схемою могли скористатися близько 100 осіб. Також перевіряється причетність окремих військовослужбовців.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку та матеріали справ.

Суддям, адвокату та цивільній особі повідомлено про підозру за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, вчинене групою осіб.

Суддям, адвокату та цивільній особі повідомлено про підозру за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, вчинене групою осіб.