10 квітня 2026, 13:27

"Зниклі" дружини для відстрочки: викрито суддівсько-адвокатську схему на Сумщині

Фото: ДБР
На Сумщині викрили суддю та адвоката, які допомагали чоловікам отримати відстрочку

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, до схеми причетні судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області, адвокати та інші особи.

За матеріалами справи, чоловіки призовного віку зверталися до адвокатів, які у взаємодії з окремими суддями нібито допомагали створювати формальні підстави для отримання відстрочки та виїзду за кордон.

Слідство встановило, що до суду подавалися заяви про "зникнення дружин" і нібито самостійне виховання малолітніх дітей. Насправді жінки не зникали та проживали разом із родинами.

В одному з епізодів чоловік заявив про виїзд дружини до Фінляндії та втрату зв'язку з нею. Щоб справа потрапила до "потрібного" судді, адвокат, за даними слідства, кілька разів відкликав і повторно подавав заяву.

Після отримання рішення суду чоловік звернувся до територіального центру комплектування та отримав відстрочку. Згодом під час перевірки ДБР встановило, що дружина фактично не зникала, а подружжя проживало разом.

За оперативною інформацією, такою схемою могли скористатися близько 100 осіб. Також перевіряється причетність окремих військовослужбовців.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку та матеріали справ.

Суддям, адвокату та цивільній особі повідомлено про підозру за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, вчинене групою осіб.

Нагадаємо, в Києві правоохоронці викрили зловмисників, які налагодили канал незаконного виїзду чоловіків за кордон в обхід обмежень під час воєнного стану. Відомо про щонайменше 26 людей, які скористались схемою.

Сумська область війна мобілізація відтермінування ДБР судді адвокати Дружина ухилення від мобілізації
На Дніпропетровщині викрили ділків, які переправляли чоловіків за кордон
10 квітня 2026, 11:58
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
На Полтавщині авто влетіло в паркан: двоє пасажирок у лікарні
10 квітня 2026, 13:42
На Прикарпатті ділок заробив сотні тисяч гривень на платному паркуванні
10 квітня 2026, 13:15
Дрони атакували порт на Одещині: пошкоджено резервуар з олією
10 квітня 2026, 12:58
Спецоперація на Запорізькому напрямку: уражено ключові об'єкти ППО РФ
10 квітня 2026, 12:49
Скандальна приватизація у Львові: Суд скасував угоду з компанією батька голови ОВА
10 квітня 2026, 12:36
На Кіровоградщині поїзд протаранив легковик на залізничному переїзді
10 квітня 2026, 12:14
На Дніпропетровщині викрили ділків, які переправляли чоловіків за кордон
10 квітня 2026, 11:58
Вимагав у військового $7000 за "вирішення питання": у Вінниці затримали адвоката
10 квітня 2026, 11:42
На Київщині чоловік нахабно вкрав чужу автівку прямо з парковки
10 квітня 2026, 11:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
