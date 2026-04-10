Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Схему организовали пятеро дельцов в возрасте от 36 до 53 лет, причем один из них присоединился к сообщникам из учреждения исполнения наказаний.

За деньги фигуранты обеспечивали "клиентам" перевозку и сам переход границы. В начале апреля правоохранители задокументировали получение 2500 евро от "клиента" за организацию побега и еще 1000 евро – за услуги перевозки.

В ходе обысков у фигурантов изъяли деньги, технику, документы и автомобили, которые они использовали в своей деятельности.

Всем участникам группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через границу). Следствие продолжается.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили организованную группу, предлагавшую комплексные "услуги" для уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу. По данным СМИ, главный подозреваемый по делу – глава Луганской федерации бокса Александр Матросов.