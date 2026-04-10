10 квітня 2026, 11:21

Удар по Сумах: встановлено 8 російських командирів, причетних до атаки

Фото: Прокуратура України
Правоохоронці ідентифікували вісьмох представників вищого командного складу збройних сил РФ, яких вважають причетними до планування та реалізації ракетного удару по Сумах 13 квітня 2025 року

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За даними слідства, у день Вербної неділі російські війська завдали удару двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М".

Внаслідок атаки загинули 35 людей, серед них двоє дітей, ще 125 осіб дістали поранення, зокрема 22 дитини.

Також було зруйновано та пошкоджено понад 70 будівель, частина з яких є об'єктами історичної спадщини, а також 36 транспортних засобів і автобуса.

Орієнтовна сума матеріальних збитків становить близько 200 млн грн.

Встановлено, що ініціювали та віддали першочерговий наказ на атакугенерал-полковник Олексій Кім та полковник Василь Соловйов. Підготовку та координацію забезпечували:

  • віцеадмірал Сергій Пінчук,
  • полковник Олександр Кісєдобєв,
  • контр-адмірал Олексій Пєтрушин,
  • полковник Анатолій Городецький.

Безпосередні накази на пуски ракет віддали полковники Роман Полушин і Сергій Пономарьов.

Їм усім заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людей).

Відео наслідків атаки – за посиланням.

Нагадаємо, військова контррозвідка та Служба безпеки зібрали доказову базу на бійці РФ, який 18 червня 2025 року розстріляв полоненого воїна ДПСУ під час боїв на Сумщині. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нічний удар по Одещині: два енергооб'єкти зазнали значних руйнувань
10 квітня 2026, 10:56
Атака дронів на Конотоп: рятувальники розповіли про наслідки
10 квітня 2026, 10:03
Росіяни вночі обстріляли Слов’янськ: знищені та пошкоджені будинки, троє поранених
10 квітня 2026, 09:26
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
На Київщині чоловік нахабно вкрав чужу автівку прямо з парковки
10 квітня 2026, 11:35
Нічний удар по Одещині: два енергооб'єкти зазнали значних руйнувань
10 квітня 2026, 10:56
В Україні діють кредитні пільги для військових: що потрібно знати
10 квітня 2026, 10:51
На Львівщині зіткнулися мікроавтобус та вантажівка: троє травмованих
10 квітня 2026, 10:45
У Києві чоловік влаштував стрілянину на вулиці та поранив жінку
10 квітня 2026, 10:37
Оборудка на майже 2 мільйони: на Волині викрили директора закладу освіти
10 квітня 2026, 10:35
На Львівщині авто збило 10-річного хлопчика: дитина в лікарні
10 квітня 2026, 10:28
На матчі "Шахтаря" в Кракові помітили Ахметова та Сергія Шефіра
10 квітня 2026, 10:11
Атака дронів на Конотоп: рятувальники розповіли про наслідки
10 квітня 2026, 10:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »