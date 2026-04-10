Удар по Сумах: встановлено 8 російських командирів, причетних до атаки

Фото: Прокуратура України

Правоохоронці ідентифікували вісьмох представників вищого командного складу збройних сил РФ, яких вважають причетними до планування та реалізації ракетного удару по Сумах 13 квітня 2025 року

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, у день Вербної неділі російські війська завдали удару двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М".

Внаслідок атаки загинули 35 людей, серед них двоє дітей, ще 125 осіб дістали поранення, зокрема 22 дитини.

Також було зруйновано та пошкоджено понад 70 будівель, частина з яких є об'єктами історичної спадщини, а також 36 транспортних засобів і автобуса.

Орієнтовна сума матеріальних збитків становить близько 200 млн грн.

Встановлено, що ініціювали та віддали першочерговий наказ на атакугенерал-полковник Олексій Кім та полковник Василь Соловйов. Підготовку та координацію забезпечували:

віцеадмірал Сергій Пінчук,

полковник Олександр Кісєдобєв,

контр-адмірал Олексій Пєтрушин,

полковник Анатолій Городецький.

Безпосередні накази на пуски ракет віддали полковники Роман Полушин і Сергій Пономарьов.

Їм усім заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людей).

