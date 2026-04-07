В Сумской области вынесли приговор экспредседателю суда, который требовал у предпринимателя тысячи долларов
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор бывшему Председателю суда Сумской области. Его уличили на вымогательствах денег
Об этом сообщают НАБУ и САП, передает RegioNews.
Как известно, судью разоблачили на вымогательствах у местного бизнесмена взятки. За решение земельного вопроса он хотел получить от предпринимателя 26,6 млн долларов. Суд признал экссудию виновным.
Ему приговорили к наказанию в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности судьи сроком на 3 года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.
