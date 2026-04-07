07 апреля 2026, 21:15

В Сумской области вынесли приговор экспредседателю суда, который требовал у предпринимателя тысячи долларов

Фото: из открытых источников
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор бывшему Председателю суда Сумской области. Его уличили на вымогательствах денег

Об этом сообщают НАБУ и САП, передает RegioNews.

Как известно, судью разоблачили на вымогательствах у местного бизнесмена взятки. За решение земельного вопроса он хотел получить от предпринимателя 26,6 млн долларов. Суд признал экссудию виновным.

Ему приговорили к наказанию в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности судьи сроком на 3 года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Напомним, ранее в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен.

06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
