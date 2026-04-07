07 квітня 2026, 21:15

На Сумщині винесли вирок ексголові суду, який вимагав у підприємця тисячі доларів

07 квітня 2026, 21:15
Фото з відкритих джерел
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому Голові Господарського суду Сумської області. Його викрили на вимаганнях грошей

Про це повідомляють НАБУ і САП, передає RegioNews.

Як відомо, суддю викрили на вимаганнях у місцевого бізнесмена хабаря. За вирішення земельного питання він хотів отримати від підприємця 26 600 тисяч доларів. Суд визнав екссуддю винним.

Йому прихначили покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади судді строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.

06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
