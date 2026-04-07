На Сумщині винесли вирок ексголові суду, який вимагав у підприємця тисячі доларів

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому Голові Господарського суду Сумської області. Його викрили на вимаганнях грошей

Про це повідомляють НАБУ і САП.

Як відомо, суддю викрили на вимаганнях у місцевого бізнесмена хабаря. За вирішення земельного питання він хотів отримати від підприємця 26 600 тисяч доларів. Суд визнав екссуддю винним.

Йому прихначили покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади судді строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

