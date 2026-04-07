На Сумщині винесли вирок ексголові суду, який вимагав у підприємця тисячі доларів
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому Голові Господарського суду Сумської області. Його викрили на вимаганнях грошей
Про це повідомляють НАБУ і САП, передає RegioNews.
Як відомо, суддю викрили на вимаганнях у місцевого бізнесмена хабаря. За вирішення земельного питання він хотів отримати від підприємця 26 600 тисяч доларів. Суд визнав екссуддю винним.
Йому прихначили покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади судді строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.
Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.
НАБУ знайшло у народного депутата "сховані" 13 мільйонів
06 квітня 2026, 22:35У Львові викрили суддю, який за хабар "допомагав" уникати призову
30 березня 2026, 19:55Іспанська відпустка "Юзіка": як нардеп проводить час після допиту НАБУ
27 березня 2026, 10:26
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
Помер екстренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу
07 квітня 2026, 21:55В Україні обвалились ціни на овочі: що подешевшало найбільше
07 квітня 2026, 21:35На Дніпропетровщині чоловік зарізав жінку та викинув її з вікна
07 квітня 2026, 20:55Ціни на помідори космічні: як в Україні подорожчав популярний овоч
07 квітня 2026, 20:35Пачки доларів, фіктивні ФОПи: у Києві прикордонники викрили схему втечі для ухилянтів
07 квітня 2026, 20:15Розкрадання донатів на мільйони: естонська ГО подала позов проти компанії, пов'язаної із ексзаступником Садового
07 квітня 2026, 19:55Холод повертається: в Україні прогнозують дощ, мокрий сніг та нічні заморозки
07 квітня 2026, 19:36Три місяці з батарейкою у стравоході: у Львові врятували дворічну дівчинку
07 квітня 2026, 19:17Обмеження світла на 8 квітня: в Укренерго попередили українців
07 квітня 2026, 19:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині