30 марта 2026, 19:55

Во Львове разоблачили судью, который за взятки "помогал" избегать призыва

30 марта 2026, 19:55
Фото: НАБУ
Во Львове будут судить мужчину, занимавшего должность судьи во Львове. НАБУ и САП обвиняют в злоупотреблении влиянием и декларировании недостоверной информации

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что в прошлом году судья получал взятки за принятие "нужных" решений. В частности, он "помог" военнообязанному, задержанному военными ТЦК, оставить помещение ТЦК и избежать призыва. Также он обещал гражданину помочь в вопросе установления попечительства, что позволяло демобилизацию его родственника.

По словам правоохранителей, теперь судья обвиняется в злоупотреблении влиянием и декларировании недостоверной информации. Детективы обнаружили недостоверные данные в его декларации за 2024 год.

Напомним, в начале марта НАБУ и САП разоблачили схему присвоения более 32 млн грн в "Укроборонпроме". Среди подозреваемых – бывший директор государственного предприятия, бывший советник директора предприятия-спецэкспортера и бенефициар частной компании.

