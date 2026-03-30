Шестилетняя девочка, пострадавшая 28 марта от российского обстрела Зноб-Новгородской общины Сумщины, находится в больнице в сверхтяжелом состоянии

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, ребенка доставили в больницу и прооперировали.

Медики борются за еежизнь и консультируются со специалистами "Охматдета".

Из-за состояния девочки транспортировка пока невозможна.

Напомним, в субботу, 28 марта, под удар попал жилой дом, где находились две сестры. К сожалению, 20-летняя девушка погибла. Младшая – получила тяжелые ранения. Родители тоже пострадали. Им оказали необходимую помощь. Сейчас они рядом с дочерью.