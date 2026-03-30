Шестирічна дівчинка, яка 28 березня постраждала від російського обстрілу Зноб-Новгородської громади Сумщини, перебуває в лікарні у надважкому стані

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, дитину доставили до лікарні та прооперували.

Медики борються за життя дитини та консультуються з фахівцями "Охматдиту".

Через стан дівчинки транспортування наразі неможливе.

Нагадаємо, у суботу, 28 березня, під удар потрапив житловий будинок, де перебували дві сестри. На жаль, 20-річна дівчина загинула. Молодша – отримала важкі поранення. Батьки також постраждали. Їм надали необхідну допомогу. Зараз вони поруч із донькою.