UA | RU
UA | RU
30 березня 2026, 07:53

Обстріл Сумщини 28 березня: 6-річна дівчинка у надважкому стані

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: drohobych-rada.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Шестирічна дівчинка, яка 28 березня постраждала від російського обстрілу Зноб-Новгородської громади Сумщини, перебуває в лікарні у надважкому стані

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, дитину доставили до лікарні та прооперували.

Медики борються за життя дитини та консультуються з фахівцями "Охматдиту".

Через стан дівчинки транспортування наразі неможливе.

Нагадаємо, у суботу, 28 березня, під удар потрапив житловий будинок, де перебували дві сестри. На жаль, 20-річна дівчина загинула. Молодша – отримала важкі поранення. Батьки також постраждали. Їм надали необхідну допомогу. Зараз вони поруч із донькою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
