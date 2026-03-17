Евакуація під дронами: на Сумщині врятували двох жінок і їхнього пса

У Сумському районі поліцейські спецпідрозділу "Білі янголи" провели чергову евакуацію мирних жителів із небезпечної території. Вони врятували 69-річну жінку та її 90-річну маломобільну матір, а також їхнього собаку

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, у будинок родини влучив ворожий дрон. Оселя зазнала значних пошкоджень, тож залишатися там стало небезпечно. Жінки вирішили евакуюватися та рушили назустріч поліцейським.

Через постійну загрозу атак безпілотників під'їхати безпосередньо до будинку було неможливо. 90-річна жінка не могла самостійно пересуватися, тому місцевий житель допоміг доправити її на санчатах через небезпечну ділянку до точки зустрічі.

Поліцейські оперативно забрали жінок разом із їхнім чотирилапим улюбленцем та доправили до безпечного місця.

Правоохоронці вкотре закликають мешканців прикордонних і прифронтових громад не зволікати з евакуацією та за можливості залишати небезпечні території.

Нагадаємо, в Запорізькій області росіяни атакували евакуаційне авто рятувальників. Це сталось, коли офіцери вивозили людей з прифронтового села. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Евакуацію завершили на іншому авто.