UA | RU
UA | RU
17 березня 2026, 11:54

Евакуація під дронами: на Сумщині врятували двох жінок і їхнього пса

Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

У Сумському районі поліцейські спецпідрозділу "Білі янголи" провели чергову евакуацію мирних жителів із небезпечної території. Вони врятували 69-річну жінку та її 90-річну маломобільну матір, а також їхнього собаку

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, у будинок родини влучив ворожий дрон. Оселя зазнала значних пошкоджень, тож залишатися там стало небезпечно. Жінки вирішили евакуюватися та рушили назустріч поліцейським.

Через постійну загрозу атак безпілотників під'їхати безпосередньо до будинку було неможливо. 90-річна жінка не могла самостійно пересуватися, тому місцевий житель допоміг доправити її на санчатах через небезпечну ділянку до точки зустрічі.

Поліцейські оперативно забрали жінок разом із їхнім чотирилапим улюбленцем та доправили до безпечного місця.

Правоохоронці вкотре закликають мешканців прикордонних і прифронтових громад не зволікати з евакуацією та за можливості залишати небезпечні території.

Нагадаємо, в Запорізькій області росіяни атакували евакуаційне авто рятувальників. Це сталось, коли офіцери вивозили людей з прифронтового села. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Евакуацію завершили на іншому авто.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
евакуація війна обстріли Сумська область жінки атака
13 березня 2026
Ветеранський спорт на Хмельниччині: як захисники та захисниці можуть взяти участь у програмі
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Віталій Портніков
Всі блоги »