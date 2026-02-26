Фото: полиция

ДТП произошло 25 февраля около 19:20 на автодороге "Стрый-Ивано-Франковск" в селе Миртюки Стрыйского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водительница авто Opel Astra, 23-летняя жительница Ивано-Франковской области, сбила пешехода, 83-летнюю жительницу Стрыйского района. От полученных травм пожилая женщина погибла на месте.

По данным возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

