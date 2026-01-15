Россияне сбросили КАБ на Белополье: есть погибший, четверо раненых
В четверг, 15 января, около 10:15 оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на центральную часть Белополья Сумского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
В результате атаки погиб 35-летний местный житель. Еще четыре человека получили ранения.
Повреждены здание учебного заведения, магазин, транспортные средства.
Правоохранители документируют последствия вражеского удара.
Напомним, ночью 15 января российские кафиры атаковали ударными беспилотниками юг Одесщины. В результате атаки разрушены два административных здания.
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Дистанционная инвалидность за $12 тысяч: на Днепропетровщине задержали военного-организатора схемы
15 января 2026, 14:07Украинцы могут получить компенсацию за сгоревшую технику из-за перепадов напряжения
15 января 2026, 13:49Во Львове в одной из 16-ти этажей произошел взрыв: возник пожар
15 января 2026, 13:45В Тернополе на пешеходном переходе автомобиль сбил пенсионерку
15 января 2026, 13:36В Киевской области в пожаре погибла женщина, пострадали мужчина и трое детей
15 января 2026, 13:20На Запорожье из двух районов необходимо эвакуировать еще более 500 человек – ОВА
15 января 2026, 13:08Вражеский дрон уничтожил автомобиль полиции во время эвакуации жителей Харьковщины
15 января 2026, 12:57Взятка за инвалидность: в Хмельницкой области будут судить чиновника одной из больниц
15 января 2026, 12:48Погиб военный ТЦК, ранены полицейские: в Днепре судили женщину, которая помогла устроить теракт
15 января 2026, 12:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »