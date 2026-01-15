13:45  15 січня
Росіяни скинули КАБ на Білопілля: є загиблий, четверо поранених

В четвер, 15 січня, близько 10:15 окупанти скинули керовану авіабомбу на центральну частину Білопілля Сумського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Внаслідок атаки загинув 35-річний місцевий житель. Ще чотири людини отримали поранення.

Пошкоджені будівля навчального закладу, магазин, транспортні засоби.

Правоохоронці документують наслідки ворожого удару.

Нагадаємо, вночі 15 січня російські окупанти атакували ударними безпілотниками південь Одещини. Внаслідок атаки зруйновані дві адміністративні будівлі.

