На Полтавщине три человека застряли на ледяной реке в новогоднюю ночь

фото: ГСЧС

Спасатели Полтавщины в новогоднюю ночь спасали трех человек, застрявших в лодке в пойме реки Днепр

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Полтавской области.

Спасатели получили уведомление о чрезвычайном происшествии 31 декабря в 23:48.

В поселке Градижск, примерно в 200 метрах от берега, в льду застряла лодка, на которой находились двое мужчин и женщина.

О ситуации сообщил один из мужчин, сумевший самостоятельно добраться до берега по льду.

Все люди были спасены.

Как сообщалось, в Полтавской области женщина погибла во время пожара в квартире. Несчастный случай произошел 27 декабря в городе Карловка.