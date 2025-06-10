На Сумщині горіло деревообробне підприємство

фото: ДСНС України у Сумській області

Займання сталося у понеділок, 9 червня, на деревообробному підприємстві в місті Охтирка. На місці події працювали вогнеборці

Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Сумській області, передає RegioNews.

Виявилося, що загорілося одне з приміщень підприємства. Полум’я охопило дах на площі понад 60 квадратних метрів. Була загроза поширення вогню на всю будівлю.

Займання оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

"Причини та обставини пожежі встановлюються", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в селі Меделівка Житомирського району сталася пожежа на деревообробному підприємстві.