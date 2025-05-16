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16 мая 2025, 09:56

Ночью украинская ПВО уничтожила более 70 "шахедов" и дронов-обманок

16 мая 2025, 09:56
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 16 мая РФ запустила по Украине 112 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 73 вражеских БпЛА, еще 36 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны из направлений – Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 военные подтвердили сбития 73 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Севере, Юге и в центре страны. Еще 36 беспилотников-имитаторов РФ были локационно утрачены (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадали Одесская, Житомирская, Черниговская, Николаевская и Киевская", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 16 мая во время отражения очередной российской атаки ВСУ потеряли истребитель F-16. Пилот успешно катапультировался.

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