Вблизи Сум обезвредили боевую часть российского беспилотника
Обломки вражеского беспилотника самолетного типа нашли местные в лесополосе Сумского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Взрывотехники осмотрели остатки вражеского оружия и выяснили, что в корпусе находится боевая часть осколочно-фугасного действия весом около 3 килограммов.
Специалисты обезвредили взрывчатку на месте обнаружения и уничтожили контролируемым подрывом.
Напомним, ранее в Николаевской области взрывотехники уничтожили кассетный боеприпас.
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