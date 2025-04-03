Атака дрона: в пригороде Херсона ранен гражданский

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую МВА.

Отмечается, что полиция доставила в больницу мужчину 1950 года рождения.

"После 9:00 он пострадал от атаки вражеского дрона, получил минно-взрывную травму и обломочное ранение левого плеча", – говорится в сообщении.

В настоящее время медики доследуют пострадавшего.

Напомним, российские войска в среду, 2 апреля, обстреляли Херсонскую область, в результате чего пострадали четыре человека.

В ночь на 3 апреля Российская Федерация атаковала Украину 39 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям.

В результате российской атаки пострадали Харьковщина , Донетчина и Днепропетровщина.