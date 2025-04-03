Атака дрона: в пригороде Херсона ранен гражданский
В поселке Киндейка Херсонской области российский дрон атаковал мужчину
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую МВА.
Отмечается, что полиция доставила в больницу мужчину 1950 года рождения.
"После 9:00 он пострадал от атаки вражеского дрона, получил минно-взрывную травму и обломочное ранение левого плеча", – говорится в сообщении.
В настоящее время медики доследуют пострадавшего.
Напомним, российские войска в среду, 2 апреля, обстреляли Херсонскую область, в результате чего пострадали четыре человека.
В ночь на 3 апреля Российская Федерация атаковала Украину 39 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям.
В результате российской атаки пострадали Харьковщина , Донетчина и Днепропетровщина.
Ночная атака: сколько БПЛА Россия запустила по УкраинеВсе новости »
03 апреля 2025, 10:25Вражеские атаки на Херсонщину: есть раненые среди гражданских
03 апреля 2025, 09:55Херсон живет: в марте в городе родились 14 младенцев
03 апреля 2025, 05:45
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
Фейковые чернобыльцы: как на Житомирщине наживались на выплатах
03 апреля 2025, 13:53В Сумской области будут судить работника ГСЧС, который вместе с товарищем оправдывал российскую агрессию против Украины
03 апреля 2025, 13:50"Земельное дело": Кличко заявил о ряде увольнений в КГГА
03 апреля 2025, 13:33В Украине создали центры поддержки для родственников военнопленных
03 апреля 2025, 13:29Депутата Винницкого облсовета будут судить за уклонение от военной службы
03 апреля 2025, 12:59В Луцке 3-летний мальчик попал под колеса автомобиля
03 апреля 2025, 12:58В столице на Теремках отключили горячую воду: в чем причина
03 апреля 2025, 12:22Пытки подростка в Киевской области: полиция возбудила уголовное дело
03 апреля 2025, 12:19День Трампа, или почему 2 апреля точно останется в мировой истории, по крайней мере, в экономической истории
03 апреля 2025, 12:12
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Все блоги »