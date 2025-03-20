Взятка за статус пригодности к службе в обеспечении: в Сумской области задержали члена ВВК
Врач-невропатолог одной из больниц Сумского района получил подозрение за вымогательство и получение взятки
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
Приказом директора учреждения этот врач был назначен членом внештатной военно-врачебной комиссии Сумского районного ТЦК и СП. Впоследствии медик требовал у женщины, проходящей службу в добровольческом формировании, 20 тысяч гривен за установление диагноза, что ограничит ее службу только подразделениями обеспечения и освободит от задач в зонах боевых действий.
Женщина сначала передала медику 5000 гривен. На следующий день непосредственно при получении остальных денег врача задержали правоохранители.
Фигуранту грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, работник одного из РТЦК и СП в Сумской области требовал взятку за исключение мужчины из реестра уклонистов от военной службы. Его задержали.