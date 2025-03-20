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Лікар-невропатолог однієї з лікарень Сумського району отримав підозру за вимагання та отримання хабаря

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Наказом директора установи цей лікар був призначений членом позаштатної військово-лікарської комісії Сумського районного ТЦК та СП. Згодом медик вимагав у жінки, яка проходить службу в добровольчому формуванні, 20 тисяч гривень за встановлення діагнозу, що обмежить її службу лише підрозділами забезпечення та звільнить від завдань у зонах бойових дій.

Жінка спочатку передала медику 5000 гривень. Наступного дня безпосередньо під час одержання решти грошей лікаря затримали правоохоронці.

Фігуранту загрожує від 5 до 10 років тюрми, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівник одного з РТЦК та СП на Сумщині вимагав хабар за виключення чоловіка з реєстру ухильників від військової служби. Його затримали.