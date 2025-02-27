В Сумской области мошенники выманили у жены погибшего военного почти 600 тыс. грн
Правоохранители задержали мошенников, наживавшихся на горе женщины, потерявшей мужа на войне
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Двое ранее судимых злоумышленников, которые имеют влияние в криминальной среде, узнали о ежемесячных выплатах женщине после гибели ее мужа. Они разработали план, постепенно завоевали его доверие и манипулировали его уязвимым состоянием.
Злоумышленники придумывали истории о проблемах с законом, болезнях и долгах, выпрашивая у потерпевшей деньги в долг без намерения их возвращать. Полученные мошенническим путем средства тратили на себя. Таким образом, женщина потеряла 592 тысячи гривен.
Правоохранители провели 24 обыска по месту фигурантов и лиц, возможно входящих в криминальный круг.
Злоумышленникам объявили подозрение. Им грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.
Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили аферистов, которые выманивали деньги через благотворительные сборы на ВСУ.