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27 февраля 2025, 01:18

В Сумской области мошенники выманили у жены погибшего военного почти 600 тыс. грн

27 февраля 2025, 01:18
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фото: полиция
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Правоохранители задержали мошенников, наживавшихся на горе женщины, потерявшей мужа на войне 

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Двое ранее судимых злоумышленников, которые имеют влияние в криминальной среде, узнали о ежемесячных выплатах женщине после гибели ее мужа. Они разработали план, постепенно завоевали его доверие и манипулировали его уязвимым состоянием.

Злоумышленники придумывали истории о проблемах с законом, болезнях и долгах, выпрашивая у потерпевшей деньги в долг без намерения их возвращать. Полученные мошенническим путем средства тратили на себя. Таким образом, женщина потеряла 592 тысячи гривен.

Правоохранители провели 24 обыска по месту фигурантов и лиц, возможно входящих в криминальный круг.

Злоумышленникам объявили подозрение. Им грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили аферистов, которые выманивали деньги через благотворительные сборы на ВСУ.

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