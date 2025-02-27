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Правоохоронці затримали шахраїв, що наживалися на горі жінки, яка втратила чоловіка на війні

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Двоє раніше судимих зловмисників, які мають вплив у кримінальному середовищі, дізналися про щомісячні виплати жінці після загибелі її чоловіка. Вони розробили план, поступово завоювали її довіру та маніпулювали її вразливим станом.

Зловмисники вигадували історії про проблеми із законом, хвороби та борги, випрошуючи у потерпілої гроші в борг без наміру їх повертати. Отримані шахрайським шляхом кошти витрачали на себе. Таким чином жінка втратила 592 тисячі гривень.

Правоохоронці провели 24 обшуки за місцем фігурантів та осіб, які можливо входять до кримінального кола.

Зловмисникам оголосили підозру. Їм загрожує від 5 до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили аферистів, які виманювали гроші через благодійні збори на ЗСУ.