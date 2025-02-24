Россияне обстреляли Славянск на Донетчине: есть погибший
В понедельник, 24 февраля, российские войска ударили по Славянску в Донецкой области. Около 16:00 в городе прогремели два взрыва
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
Сейчас известно об одном погибшем, но окончательное количество пострадавших может быть больше.
На месте работают все ответственные службы.
Информация о последствиях вражеского обстрела еще уточняется.
Напомним, утром 24 февраля российская армия сбросила КАБ на село Цуповка Харьковского района. Повреждены не менее 20 домов, пострадали четыре человека.
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