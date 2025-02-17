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Сбитый силами обороны Украины ударный вражеский беспилотник упал в пределах населенного пункта и не взорвался

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Дрон от полученных повреждений и удара о грунт развалился на куски, а его боевая часть ударилась о забор и чудом не сдетонировала.

Взрывотехники осмотрели найденные остатки беспилотника и обезвредили его боевую часть. Затем взрывчатку вывезли в безопасное место и уничтожили путем подрыва.

Напомним, ранее в Киевской области в лесу нашли российскую авиабомбу ОГАБ-500 "Геракл", которая осталась еще со времен пребывания российских войск в регионе.