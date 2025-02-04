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Ужасное преступление произошло утром 2 февраля в одном из частных домов в Долгинцевском районе Кривого Рога

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Между 17-летней девушкой и ее 75-летним дедушкой возник спор. Во время конфликта внучка нанесла пожилому мужчине около 60 ударов ножом. От полученных травм он скончался.

Правоохранители изъяли орудие преступления – два кухонных ножа.

Девушку задержали. Ей объявили подозрение по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины.

Напомним, в Киевской области мужчина убил пенсионерку, потому что она не угостила его алкоголем.