Около 60 ударов ножом: на Днепропетровщине 17-летняя девушка убила своего дедушку
Ужасное преступление произошло утром 2 февраля в одном из частных домов в Долгинцевском районе Кривого Рога
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Между 17-летней девушкой и ее 75-летним дедушкой возник спор. Во время конфликта внучка нанесла пожилому мужчине около 60 ударов ножом. От полученных травм он скончался.
Правоохранители изъяли орудие преступления – два кухонных ножа.
Девушку задержали. Ей объявили подозрение по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины.
Напомним, в Киевской области мужчина убил пенсионерку, потому что она не угостила его алкоголем.
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