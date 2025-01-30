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Суд вынес приговор 71-летнему жителю Конотопа в Сумской области, который из-за споров за двор лишил жизни соседку. Мужчина получил 10 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

Преступление произошло 15 июня 2024 года в городе Конотоп.

Как рассказали в прокуратуре, речь идет о частном доме, который делили между собой два хозяина - семейная пара и их соседка. Двор у них был общий.

Хозяева дома часто ругались из-за разных бытовых вопросов, в том числе и по обустройству двора.

"Женщина, проживавшая сама, установила камеру видеонаблюдения и фонарь во дворе. Это стало причиной очередной ссоры между ней и соседом", - говорится в сообщении.

Продолжительная словесная перепалка закончилась тем, что мужчина нанес соседке по меньшей мере 17 ударов по голове и туловищу металлическим предметом. 68-летняя скончалась от полученных травм на месте. Ее тело во дворе обнаружила сестра.

К обвинению в отношении мужчины добавили и пункт о незаконном хранении в доме 24 патронов.

Напомним, ранее правоохранители раскрыли жестокое убийство 37-летнего жителя села Терново в Закарпатье. Злоумышленники расчленили и пытались сжечь тело жертвы. Трем фигурантам грозит пожизненное заключение. Одному из фигурантов 16 лет.

Также сообщалось, что в Вышгороде Киевской области мужчина забил до смерти знакомого колуном и спрятал тело в опилках.