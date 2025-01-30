21:28  30 січня
Випалена земля: з'явилися нові фото окупованої Авдіївки
19:42  30 січня
Британці передали українцям броньоване авто з "Формули-1"
19:39  30 січня
На Київщині адвокат "зливав" клієнтам дані держреєстру судових рішень
UA | RU
UA | RU
30 січня 2025, 22:44

Не поділили подвір'я: житель Сумщини отримав 10 років в'язниці за вбивство сусідки

30 січня 2025, 22:44
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Суд виніс вирок 71-річному жителю Конотопа на Сумщині, який через суперечки за подвір’я позбавив життя сусідку. Чоловік отримав 10 років в'язниці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

Злочин стався 15 червня 2024 року в місті Конотоп.

Як розповіли у прокуратурі, йдеться про приватний будинок, який ділили між собою два господарі - сімейна пара та їхня сусідка. Подвір'я у них було спільне.

Господарі будинку часто сварилися через різні побутові питання, зокрема і щодо облаштування подвір’я.

"Жінка, яка проживала сама, встановила камеру відеоспостереження та ліхтар у дворі. Це стало причиною чергової сварки між нею та сусідом", - йдеться у повідомленні.

Тривала словесна перепалка закінчилась тим, що чоловік завдав сусідці щонайменше 17 ударів по голові та тулубу металевим предметом. 68-річна померла від отриманих травм на місці. Її тіло на подвір’ї виявила сестра.

До обвинувачення щодо чоловіка додали і пункт про незаконне зберігання у помешканні 24 патронів.

Нагадаємо, раніше правоохоронці розкрили жорстоке вбивство 37-річного жителя села Терново на Закарпатті. Зловмисники розчленували та намагалися спалити тіло жертви. Трьом фігурантам загрожує довічне ув'язнення. Одному з фігурантів 16 років.

Також повідомлялося, що у Вишгороді, що на Київщині, чоловік забив до смерті знайомого колуном та сховав тіло в тирсі.

кримінал убивство Сумська область Конотоп
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
Гнезділов про своє рішення повернутися на службу: частково мети досягнуто
30 січня 2025, 22:03
На Харківщині знешкодили авіабомбу ФАБ-500
30 січня 2025, 21:30
Випалена земля: з'явилися нові фото окупованої Авдіївки
30 січня 2025, 21:28
У Чернігові на автомийці чоловік вдарив жінку відром: що вирішив суд
30 січня 2025, 21:17
Кримінальна відповідальність для працівників ТЦК: нардеп повідомив подробиці законопроєкту
30 січня 2025, 21:01
На Одещині аферист виманював гроші в дівчини з інвалідністю, скориставшись її симпатією
30 січня 2025, 20:43
На одній зі станцій столичного метро людина впала на колії
30 січня 2025, 20:35
На Донеччині викрили трьох офіцерів, які крали пальне з військової частини
30 січня 2025, 20:24
Україна отримає від Швеції рекордний пакет військової допомоги на 1,2 млрд доларів
30 січня 2025, 20:13
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Всі публікації »
Сергій Висоцький
Юрій Чевордов
Олексій Голобуцький
Всі блоги »