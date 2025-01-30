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Суд виніс вирок 71-річному жителю Конотопа на Сумщині, який через суперечки за подвір’я позбавив життя сусідку. Чоловік отримав 10 років в'язниці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

Злочин стався 15 червня 2024 року в місті Конотоп.

Як розповіли у прокуратурі, йдеться про приватний будинок, який ділили між собою два господарі - сімейна пара та їхня сусідка. Подвір'я у них було спільне.

Господарі будинку часто сварилися через різні побутові питання, зокрема і щодо облаштування подвір’я.

"Жінка, яка проживала сама, встановила камеру відеоспостереження та ліхтар у дворі. Це стало причиною чергової сварки між нею та сусідом", - йдеться у повідомленні.

Тривала словесна перепалка закінчилась тим, що чоловік завдав сусідці щонайменше 17 ударів по голові та тулубу металевим предметом. 68-річна померла від отриманих травм на місці. Її тіло на подвір’ї виявила сестра.

До обвинувачення щодо чоловіка додали і пункт про незаконне зберігання у помешканні 24 патронів.

Нагадаємо, раніше правоохоронці розкрили жорстоке вбивство 37-річного жителя села Терново на Закарпатті. Зловмисники розчленували та намагалися спалити тіло жертви. Трьом фігурантам загрожує довічне ув'язнення. Одному з фігурантів 16 років.

Також повідомлялося, що у Вишгороді, що на Київщині, чоловік забив до смерті знайомого колуном та сховав тіло в тирсі.