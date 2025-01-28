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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Жительница Белопольского района сообщила полиции об обнаружении нетипичного БПЛА. Женщина предоставила координаты места сбития.

На месте взрывотехники обнаружили устройство из теплоизоляционного материала. Они распознали, что внутри спрятана взрывчатка весом в четыре килограмма. Специалисты обезвредили БПЛА.

Напомним, ранее в Сумской области взрывотехники обезвредили российскую ракету Х-101, которая не взорвалась после сбития.