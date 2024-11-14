На Сумщине нашли в поле российский авиаснаряд, который не разорвался

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Взрывотехники обезвредили в Сумской области унифицированный боеприпас, который россияне использовали во время одного из авиаударов по региону

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Днем 12 ноября жители одного из населенных пунктов Сумщины обнаружили в поле ракету, которая после падения не взорвалась.

Взрывотехники определили, что это был российский универсальный межвидовой планирующий боеприпас УМПБ Д30 СН. Эти авиационные снаряды россияне изготавливают из 250 килограммовых бомб, модернизируя их и оборудуя двигателем.

Осмотрев обнаруженный авиаснаряд, взрывотехники провели обезвреживание его боевой части и вывезли вдали от населенного пункта для уничтожения путем подрыва.

Напомним, в Донецкой области саперы изъяли двор фрагмент "Смерча", который упал на частный двор и застрял глубоко в земле.