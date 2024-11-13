На Донетчине саперы изъяли фрагмент "Смерча", упавший на частный двор
В Лимане Краматорского района жители обнаружили взрывоопасный предмет, упавший на частный двор
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Находка оказалась фрагментом от РСЗО "Смерч", который застрял глубоко в земле.
Пиротехники изъяли опасную находку и уничтожили в указанном месте.
Напомним, в Кировоградской области взрывотехники обезвредили кассетную боевую часть вражеской ракеты, которая не сдетонировала.
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