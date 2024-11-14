На Сумщині знайшли в полі російський авіаснаряд, який не вибухнув

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Вибухотехніки знешкодили на Сумщині уніфікований боєприпас, який росіяни використали під час одного з авіаударів по області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вдень 12 листопада жителів одного з населених пунктів Сумщини знайшли в полі ракету, яка після падіння не вибухнула.

Вибухотехніки визначили, що це був російський універсальний міжвидовий плануючий боєприпас УМПБ Д30 СН. Ці авіаційні снаряди росіяни виготовляють з 250-ти кілограмових бомб, модернізуючи їх і обладнуючи двигуном.

Оглянувши виявлений авіаснаряд, вибухотехніки провели знешкодження його бойової частини та вивезли подалі від населеного пункту для знищення шляхом підриву.

Нагадаємо, на Донеччині сапери вилучили фрагмент "Смерча", що впав на приватне подвір’я та застряг глибоко у землі.