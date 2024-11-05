Появились фото и видео с места дронового удара по Харькову

фото: полиция

Российский ударный дрон к вечеру 5 ноября попал в дорожное покрытие вблизи жилой многоэтажки. Пострадали два человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.

В результате атаки поврежден многоквартирный дом, припаркованные рядом автомобили, учебное заведение, магазин. Пострадали две женщины.

"Вражеский БпЛА, предварительно "Герань-2", попал в дорожное покрытие в жилой застройке центрального района города. Пострадали две местные жительницы 56 и 72 лет. Им оказана медицинская помощь", - рассказали в полиции.

В полиции обнародовали фото с места попадания, а Харьковская областная прокуратура обнародовала видео.

Напомним, вечером 5 ноября кафиры нанесли удар по Шевченковскому району Харькова. В результате сегодняшней атаки беспилотника на Харьков пострадали две женщины. Русияне попали дроном по многоэтажке.