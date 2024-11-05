Россияне нанесли новый удар по Харькову: первые данные о последствиях

фото иллюстративное: полиция

Российские войска сегодня, 5 ноября, около 17 часов нанесли удар по городу Харькову.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Известно, что удар по Шевченковскому району Харькова.

По предварительным данным, как отметили в ОВА, повреждение жилого дома.

Терехов сообщил, что сейчас известно об одном пострадавшем.

Впоследствии он добавил, что поражения получил пятиэтажный многоквартирный дом. На втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены автомобили. Пострадала одна женщина.

Напомним, 5 октября, около 00:10 российские военные нанесли авиационные удары по Харькову.