Россияне нанесли новый удар по Харькову: первые данные о последствиях
Российские войска сегодня, 5 ноября, около 17 часов нанесли удар по городу Харькову.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Известно, что удар по Шевченковскому району Харькова.
По предварительным данным, как отметили в ОВА, повреждение жилого дома.
Терехов сообщил, что сейчас известно об одном пострадавшем.
Впоследствии он добавил, что поражения получил пятиэтажный многоквартирный дом. На втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены автомобили. Пострадала одна женщина.
Напомним, 5 октября, около 00:10 российские военные нанесли авиационные удары по Харькову.
Количество пострадавших из-за ракетного удара по Запорожью возросло до 23, — ОВАВсе новости »
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