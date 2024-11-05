В Харькове из-за атаки российского БПЛА пострадали две женщины
В результате сегодняшней атаки беспилотника на Харьков пострадали две женщины. Россияне попали дроном по многоэтажке
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Он отметил, что есть повреждение многоэтажки, по которой оккупанты попали беспилотником.
"В результате удара пострадали две женщины: 72 и 56 лет. Обеим медики оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 5 ноября оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району Харькова.
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